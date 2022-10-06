خالد ميري: نصر أكتوبر نقلنا للحرية والعزة والكرامة..فيديو

أكد الإعلامي خالد ميري، أنه نحتفل بذكرى أهم يوم في تاريخنا المعاصر، وهو نصر أكتوبر العظيم الذي حررنا من الإحتلال والظلم والعار.

وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن نصر أكتوبر نقلنا للحرية والعزة والكرامة، وهناك أجيال لم تعش هذا الإنتصار الكبير الذي تحقق.

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، أن الندوة التثقيفية التي عقدتها القوات المسلحة حملت رسائل هامة، حول هذا الإنتصار العظيم، وكيف قامت القوات المسلحة بتحقيق هذا الانتصار .

معجزة بكل المقاييس

وأشار خالد ميري إلى أن كرامة العرب عادت بهذا الإنتصار، معلقا “العالم كله بيدرس الذي تحقق بأنتصار اكتوبر لأنه معجزة بكل المقاييس”، فكلمة “الله اكبر زلزلت العدو”