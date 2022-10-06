الشباب يهزم الرائد في الدوري السعودي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب انطلاقته الرائعة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب 1 / صفر على ضيفه الرائد، اليوم الخميس، في المرحلة السادسة للمسابقة.

وعزز الشباب موقعه في صدارة ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن في المسابقة عقب فوزه في جميع لقاءاته الستة الأولى التي خاضها بالمسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد الرائد، الذي تلقى خسارته الثالثة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 3 انتصارات ، عند 9 نقاط في المركز الثامن.

وجاء هدف الشباب الوحيد عبر النيران الصديقة، بعدما سجل محمد سالم، مدافع الرائد، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22.

