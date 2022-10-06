بايدن يعفو عن جميع الجرائم الفيدرالية البسيطة المتعلقة بحيازة الماريجوانا

أعلن البيت الأبيض، اليوم /الخميس/، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعفو عن كل من أدين بحيازة بسيطة بالماريجوانا بموجب القانون الفيدرالي.



وقال بايدن -في بيان رسمي- "هناك الآلاف من الأشخاص الذين لديهم إدانات اتحادية سابقة لحيازة الماريجوانا، والذين قد يُحرمون من العمل أو السكن أو الفرص التعليمية نتيجة لذلك.. سيساعد عملي في تخفيف العواقب الجانبية الناشئة عن هذه الإدانات".



ويحث البيت الأبيض حكام الولايات على اتخاذ إجراءات مماثلة.



من جانبهم، قال مسؤولو الإدارة الأمريكية للصحفيين اليوم إن هذه الخطوة قد تفيد حوالي 6500 شخص، على الرغم من أنهم أشاروا إلى وجود عدد أكبر بكثير من الأشخاص الذين أدينوا بموجب قانون الولايات المختلفة.