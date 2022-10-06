خالد ميري: الرئيس قدم نموذجا للوفاء بتكريمه أبطال القوات المسلحة.. فيديو

أكد الإعلامي خالد ميري، أن الرئيس السيسي أكد أهمية الوفاء، والاعتراف بالفضل والجميل لأن “ده اللي بيخلي الدول بتكمل”، الرئيس وجه التحية العسكرية لأبطال الكتيبة 139 صاعقة، في معركة أبو عطوة، ونجحوا في قهر العدو الإسرائيلي.

وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي كان حريصا على الاصطفاف مع قادة القوات المسلحة من أبطال الكتيبة 139 صاعقة، وعلى تواجد زوجات قادة أبطالنا.

قيمة الوفاء

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، أن الرئيس السيسي قبل رأس العالم أحمد عمر هاشم، وهو ما يؤكد قيمة الوفاء لرموزنا في جميع المجالات.