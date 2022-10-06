حازم إمام يكشف حقيقة اعتزاله كرة القدم

كشف حازم إمام الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدم صحة ما تردد حول تفكيره في الاعتزال خلال الفترة الحالية.

وأضاف اللاعب خلال تصريحات خاصة، أنه في حالة عدم تعاقده مع أي فريق في الفترة الحالية فسينتظر حتى شهر يناير المقبل للانتقال لأحد الأندية سواء محليا أو عربيا.

وكان مصدر مقرب من اللاعب أكد رفض اللاعب لأربعة عروض محلية تلقاها في الأيام القليلة الماضية، خاصة وأنه يرى أنها ليست مناسبة له.

وأكد المصدر أن حازم إمام لا يفضل اللعب في فريق لا يناسب طموحاته ومن الممكن أن ينتظر دون الانتقال لأي فريق مصري أملا في الانتقال لأحد الأندية العربية أو تلقي عرض أفضل في فترة الانتقالات الشتوية.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب كان قريبا من الانتقال للإسماعيلي في الفترة الأخيرة، قبل أن يتعاقد الدراويش مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للزمالك .