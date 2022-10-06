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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت نافع : الإستثمار الأجنبي مهم لتنمية الاقتصاد المصري..فيديو

الدكتور مدحت نافع،
الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، أن الدولة انتبهت إلى تحذيرات العمل في البورصة وعملت على تغيير قيادتها

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وقال مدحت نافع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الإستثمار الأجنبي مهم لتنمية الاقتصاد المصري

 

وتابع الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، أنه لا بد من تسهيل إجراءات الإستثمار من خلال توفير الأراضي وإنهاء البيروقراطية

 

الدولة تتدخل لمساعدة المستثمرين

وأشار مدحت نافع إلى أن الدولة تتدخل لمساعدة المستثمرين لتسهيل عملهم، ودائما ما تعمل على إزالة المعوقات التي تواجههم. 

 

مدحت نافع الإقتصاد المصرى خالد ميري البورصة مصر

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