كيف أعرف أن الله قبل توبتي .. الإفتاء توضح

“ كيف أعرف أن الله قبل توبتي ؟ ” .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وأجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن علامة قبول التوبة التوفيق إلى العمل الصالح.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء أنه طالما وفقك للتوبة إليه والإقبال عليه، فإن هذا أكبر علامة على قبول توبتك لأن الله يحب عباده ويفيض عليهم بمعانى الإقبال عليه.

وأوضح أمين الفتوى أن معنى أن الله خصك وأيقظ ضميرك وحببك فى طاعته وفي أن تتوب إليه، أنه مريد لك ويحبك، وهذا أكبر علامة على قبولك وغفران الله لك.

وتابع أمين الفتوى: ولكن عليك الاستمرار فى التوبة والعمل الصالح لأن الرسول يقول “إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها”.

وأشار إلى أن هذا الحديث معناه أن يكون العبد دائم الإقبال على الله، وألا بيفرح بعمل صالح قام به ولا عمر قضاه فى طاعة الله، ولكن عليه الاستمرار فى الطاعة والتزود منها، لأن هذا سبيل النجاة والأعمال بالخواتيم، ومن ختم له بالعمل الصالح فهو من الناجين .

هل تكرار الذنب يمنع استجابة الدعاء

سؤال ورد إلى دار الافتاء المصرية أجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: إن الله – سبحانه وتعالى- يحب من عبده أن يكون مستقيمًا ومستشعرًا لمراقبته - سبحانه وتعالى - له.

وأوضح « العجمي» في إجابته عن السؤال عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء ، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، أن تكرار الذنب يكون بمثابة قطع العهد مع الله – تعالى-.



وأضاف أمين الفتوى ، أنه يجب على كل إنسان أن يتقى الله – عز وجل- في كل زمان ومكان؛ مستندًا إلى ما روى عن أبي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادةَ، وأبي عبْدِالرَّحْمنِ مُعاذِ بْنِ جبلٍ - رضيَ اللَّه عنهما- عنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحسنةَ تَمْحُهَا، وخَالقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ»، رواهُ التِّرْمذيُّ.