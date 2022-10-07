اقتصادي: الإدارة الجديدة للدولة أعادت توزيع مخصصات التنمية على الأقاليم المهملة

علق الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، على التقرير الصادر من مجلس الوزراء بشأن تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، موضحًا أن إدارة الدولة عملت على إعادة مخصصات التنمية بالتساوي على الأقاليم المصرية.



وقال شادي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "التاسعة" المذاع على قناة مصر الأولى، أن مصر شهدت فترة سابقة من إهمال لأطرافها سواء في الوادي أو سيناء.



وأشار إلى إنه منذ تولي الإدارة الجديدة تم التركيز في التنمية على الوادي والدلتا وشمالهم، وتم إعادة توزيع مخصصات التنمية بغرض تحقيق ارتقاء في المناطق المهملة.





