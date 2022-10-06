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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: البعض يحاول التقليل من النجاح الاقتصادي للأهلي

الخطيب
الخطيب

قال الإعلامي محمد شبانة، أن هناك حملات ممنهجة لتشويه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، شائعات ممنهجة على السوشيال ميديا بأن الخطيب هرب إلى فرنسا بأموال النادي الأهلي ولن يعود وهذا الأمر عار تمامًا عن الصحة، وبعض الصفحات المعروفة تتداولها بشكل ممنهج وواضح.

وأكمل شبانة، آخرون يحاولون التقليل من النجاح الاقتصادي للنادي الأهلي في تعاقده مع شركة الملابس العالمية، من خلال مقارنة الأطقم الجديدة بأطقم ناد في الدرجة الثالثة، رغم أن الجميع يعلم أن الماركات الكبيرة لها ملابس تقليد في كل أنحاء العالم.

وأتم شبانة، البعض يحاول التقليل من النجاح الاقتصادي للأهلي في تعاقده مع شركة الملابس،  بدلا من الاستفادة من الأمر ومحاولة تطبيقه على المؤسسات الآخرى لتحقيق مكاسب.

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