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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين الهرمل: كان هناك إصرار كبير على الانتصار واسترداد الأراضي بحرب أكتوبر

صدى البلد

هنأ اللواء بحري أركان حرب، حسين الهرميل، أحد أبطال حروب أكتوبر والاستنزاف، المصريين بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر الـ49، مشيرًا إلى إنه منذ كان بسن الـ12، كان يجد نفسه هو وزملائه وأساتذته مستعدين للمشاركة بحرب الاستنزاف.

وقال الهرميل، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة مصر الأولى، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، إن الحظ حالفه للمشاركة في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، لافتًا إلى أنه عمل مع أكفأ قادة وجنود.

وأضاف، في حرب 1973 كان هناك إصرار كبير على الانتصار واسترداد الأراضي المصرية بدءً من القيادة العليا وصولًا لصف الضباط والجنود.

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