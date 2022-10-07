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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أزمة التوكتوك تستمر في إزعاج سكان حدائق المعادي

صدى البلد

تقدم سكان منطقة حدائق المعادي، بشكواهم عبر خدمة بين الناس على موقع صدى البلد، من أزمة انتشار التوكتوك في الشوارع بصورة تمثل إزعاجا للسكان.

وقال ممدوح خالد في رسالته، أن التوكتوك يعيق حركة المارة أمام محطة المترو بصورة تكدسية، بجانب البلطجة المعتادة بين سائقيه، ويطالبوا الحي بالتدخل وحل تلك الأزمة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

المواطنين بين الناس حل مشاكل المواطنين الخط الساخن 5731

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