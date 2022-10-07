وزير الرياضة: قدمنا دعمنا للأندية المصرية خلال أزمة فيروس كورونا

أكد أشرف صبحي وزير الرياضه أن الوزارة قامت بدعم الأهلي والزمالك والفرق الأندية المصرية خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد .

وأضاف أشرف صبحي في تصريحات مع الإعلامي احمد شوبير عبر قناة اون تايم سبورت أن الوزارة دعمت الأهلي والزمالك بمبلغ ٥ مليون جنيه لكل فريق عقب التوقف أثناء أزمة فيروس كورونا .

وتابع أشرف صبحي أن الوزاره قامت بمساعدة الأهلي للحصول على قرض بقيمة ٣٠٠ مليون جنيه من أجل المنشآت الرياضية للنادي بالإضافة لقرض آخر للزمالك بقيمة ٧٠ مليون جنيه.

وتابع أن الوزاره لم يكن لها أي دخل في أزمة استضافه نهائي دوري أبطال افريقيا الموسم الماضي مشددا أن دور الوزارة يتوقف علي تقديم أي مخالفة للنيابة العامة فقط .

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