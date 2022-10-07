عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شاب بالدقهلية إثر طعنات أودت بحياته

الفقيد
الفقيد

لقى شاب مصرعه على أيدي آخرين لخلافات سابقة بينهم بأحد مراكز الدقهلية حيث توعدوه وهددوه منذ فترة .

محافظ الدقهلية: فصل الكهرباء عن بعض مناطق المنصورة لإجراء الصيانة الدورية..اليوم


تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مركز دكرنس بمصرع احمد محمد البرعى٢٣ عاما على يد آخرين لخلافات سابقة حيث ترقبوا خروجه على أحد الطرق وقاموا بطعنه أكثر من طعنة وتركوه ينزف حتى لفظ انفاسه الاخيرة متأثرا بجراجه.


تم نقل جثمان الفقيد الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى  وحرر محضرا بالواقعه واخطرت النيابة العامة.
 

وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق نشا- نبره بسبب الدراجات البخارية ونتج عنه وفاة كلا  عبدالهادي كمال وفيق و محمود محمد الإمام
فيما اصيب  اخر بارتجاج ونزيف شديد وتم نقله لمستشفى الطوارئ في حالة حرجة .


تحرر محضرا بالواقعة واخطرت النيابة العامة .

محافظ الدقهلية الدقهلية امن الدقهلية مركز دكرنس مديرية أمن الدقهلية مستشفى المنصورة الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو النور قطع ازاي تشغل الراوتر في البيت.. اعرف الطريقة

عرض الخميس.. الحق آيفون 11 جديد بـ 6700 جنيه فقط

وصلة رقص انتهت بقرار فصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

الأهلي يغلق ملف التفاوض لضم البرازيلي مارسينهو

مفاجأة.. مغني المهرجانات مسلم يعلن اعتزاله: المجال لا يناسبني

مباشر الآن لحظة بلحظة.. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا 3-2 في الدوري الأوروبي

هاني الناظر يحذر من التقلبات الجوية.. وينصح بتناول هذا المشروب

رفع العرض .. قرار في الأهلي لحسم صفقة مارسينهو وشرط من كاواساكي

موضوعات متعلقة

سقط من شرفة حجرته بسكن الطلاب ..مصرع طالب بطب أسنان في الدقهلية

ترشيحاتنا

أسعار النفط تحلق لأعلى مستوى منذ شهر

عذبا طفلتهما حتى الموت.. المشدد ينتظر تاجر مخدرات وزوجته في أبو النمرس

كيف أعرف أن الله قبل توبتي .. الإفتاء توضح

غدا .. شيرين تحيي حفلا غنائيا بجامعة مصر للعلوم

عدلي القيعي يوجه رسائل لجماهير الأهلي قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

مفاجأة.. مغني المهرجانات مسلم يعلن اعتزاله: المجال لا يناسبني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها الـ 43 .. ريم البارودى بإطلالة جديدة|شاهد

آني إرنو.. قصة رواية غيرت قانون فرنسا قبل 47 عاما لصالح المرأة

بعد رجوعه لضرتها| شاهد أول ظهور لـ بوسى برفقة زوجها

مش هتصدق.. سعر خرافي لقميص عمرو سعد في أحدث ظهور له| شاهد

فيديو

أنهت التحضرات في يوم.. ماذا قالت الراحلة شادية عن "يا حبيبتي يا مصر"؟

«رغيف في أوضة على البلاط».. تفاصيل احتجاز أب لإبنه بلا طعام بدمياط.. فيديوجراف

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ