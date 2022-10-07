مصرع شاب بالدقهلية إثر طعنات أودت بحياته

لقى شاب مصرعه على أيدي آخرين لخلافات سابقة بينهم بأحد مراكز الدقهلية حيث توعدوه وهددوه منذ فترة .



تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مركز دكرنس بمصرع احمد محمد البرعى٢٣ عاما على يد آخرين لخلافات سابقة حيث ترقبوا خروجه على أحد الطرق وقاموا بطعنه أكثر من طعنة وتركوه ينزف حتى لفظ انفاسه الاخيرة متأثرا بجراجه.



تم نقل جثمان الفقيد الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى وحرر محضرا بالواقعه واخطرت النيابة العامة.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق نشا- نبره بسبب الدراجات البخارية ونتج عنه وفاة كلا عبدالهادي كمال وفيق و محمود محمد الإمام

فيما اصيب اخر بارتجاج ونزيف شديد وتم نقله لمستشفى الطوارئ في حالة حرجة .



تحرر محضرا بالواقعة واخطرت النيابة العامة .