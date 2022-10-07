مقتل وإصابة 8 أشخاص.. حادث طعن بلاس فيجاس الأمريكية والشرطة تعتقل المنفذ

أعلنت السلطات الأمريكية أن رجلا يحمل سكينا طويل النصل طعن ثمانية أشخاص وقتل اثنين منهم في هجوم غير مبرر، الخميس، في شارع "لاس فيجاس ستريب"، وتم اعتقاله بعد ذلك بوقت قصير.

وقالت إدارة شرطة مدينة لاس فيجاس في مؤتمر صحفي مساء الخميس، إن الضحايا بينهم سائحون وسكان محليون.

وذكرت السلطات أن المشتبه به، الذي وصف بأنه رجل يعتقد أنه في أوائل الثلاثينيات من عمره وليس من المنطقة، استخدم سكينا كبيرا ذي نصل طويل وتم احتجازه بعد الهجوم بفترة وجيزة. وقال المسؤولون إنهم يعملون على تأكيد هويته.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل سيحتجز في مركز احتجاز مقاطعة كلارك.

وقالت إدارة شرطة لاس فيجاس في بيان إن من بين الأشخاص الثمانية الذين تعرضوا للطعن، توفي شخص في مكان الحادث وتوفي آخر في مستشفى قريب. وأضافت أن ستة ضحايا آخرين نقلوا إلى المستشفى، ثلاثة منهم في حالة حرجة وثلاثة في حالة مستقرة.

ووقعت عملية الطعن قبل الظهر بقليل على رصيف بشارع لاس فيجاس ستريب جنوب لاس فيغاس. وقالت الشرطة إن دوافع المشتبه به لم تعرف بعد.

ونقلت تقارير إخبارية محلية عن المارة قولهم إن بعض الضحايا ربما كن "فتيات استعراض" يلتقطن الصور مع السياح في الشارع.

وقال حاكم ولاية نيفادا، ستيف سيسولاك، في منشور على تويتر، الجمعة، إن الدولة ستوفر الموارد لتعزيز الأمن في الشارع السياحي.

وكانت لاس فيجاس، المعروفة بالكازينوهات والمعالم السياحية والحياة الليلية، مسرحا لأخطر عملية إطلاق نار في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، عندما فتح قناص النار من فندق فخم على حشد حضر مهرجانا موسيقيا في الهواء الطلق في أكتوبر 2017، مما أسفر عن مقتل 60 شخصا.