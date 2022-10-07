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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السكة الحديد يواجه سيراميكا كليوباترا وديا

السكه الحديد
السكه الحديد

يخوض فريق السكة الحديد على ملعبه اليوم مباراة ودية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة السادسة مساءً في إطار تحضير كلا الفريقين لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

ويسعى الجهاز الفني للسكة الحديد بقيادة محمد صلاح للوقوف على حالة لاعبيه في مباراة اليوم خاصة وأن المباراة ستكون أحد أندية الدوري الممتاز قبل بدء مهمته في دوري القسم الثاني.

ويسعى الحهاز الفني للسكة الحديد لتجربة أكثر من لاعب في مباراة اليوم والوقوف على مستواهم قبل انطلاق مشواره في دوري القسم الثاني والذي سيبدأ يوم الجمعة الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري.

وكان السكة الحديد قد خاض عدد كبير من المباريات الودية خلال الفترة الماضية، قام خلالها محمد صلاح المدير الفني للفريق بالاطمئنان على حالة لاعبيه والوقوف على مستواهم قبل انطلاق مشواره في دوري القسم الثاني.

ويضم الجهاز الفني للسكة الحديد محمد صلاح مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد، ويعاونه كلا من تامر عبدالحكيم، مدرب عام، وممدوح أحمد ووفيق السخاوي، وعبد الشافي إبراهيم مدرب حراس مرمي، ووليد أنور مدير كرة، وحمادة الدالي مدير إداري، ومحمد اللبيني ومحمد عبدالعال أخصائيين العلاج الطبيب، ومحمود الشخاوي حسين إبراهيم مدلكين الفريق.

السكة الحديد سيراميكا كليوباترا كليوباترا سيراميكا محمد صلاح

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