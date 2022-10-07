عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نفس اللون والتصميم... صيحة الملابس المماثلة موضة خريف وشتاء 2022

صدى البلد

انتشر في الاونة الاخيرة أن يتشارك الزوجان في ارتداء ملابس مماثلة في التصميم والألوان، ونجد الزوجة دائماً تحرص على الظهور بمظهر مميز، ولذا عليها اذا قررت هي وشريكها الظهور بمظهر مماثل اتباع عدة قواعد.

يقول الفاشون بلوجر سندس حمد وأحمد قيم، يجب على الزوجان التقرب من بعضهم البعض بعدد طرق ويمكن من اسهلها هو ارتداء ملابس مماثلة في اللون والتصميم وكذلك أطفالهم اذا وجد وهذا يفعل جو مميز من التقارب بين اطراف العائلة.

وأكد سندس حمد وأحمد قيم أن أول ما يلفت انتباه أي شخص لأي لبس هو لون البشرة، لذا فأصحاب البشرة الفاتحة تخصص لهم ملابس باللون الغامق لإبراز ملامحهم، والعكس بالنسبة لأصحاب البشرة الغامقة، إذ يجب عليهم ارتداء ملابس ذات لون فاتح.

وأشاروا  إلى أن هناك أربعة عوامل أساسية في اختيار ملابس متطابقة للشريكان، وهي: نوع البشرة "داكنة أم فاتحة"، شكل الجسم، عمر الزوج والزوجة، شخصيتهم "جريئة أو هادئة".

وأضافوا أن اختيار الزوجين  لملابس مماثلة يخلق نوعاً من التشارك بينهما، كما يعمل على زيادة الروابط، بالإضافة إلى افتخار الزوج بذوق زوجته في اختيار ملابسه.

وأوضحوا أن الالوان التي تليق للطرفان، يفضل أن يكون الاختيار بسيطاً باللون الأبيض أو السكري أو الأحمر أو الأصفر أو الكاروهات، ويفضل عدم وجود نسبة عالية من القطن في القماش كي لا يتعرض للكرمشة، أما إذا كان للرحلات أو نهاية الأسبوع، فيفضل أن يكون الاختيار "كاجوال".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي والزمالك 3-3 في بطولة أفريقيا لكرة اليد

السر في 3 أشياء.. لماذا انتشرت إعلانات بيع المعلقة السنبلة بمبالغ كبيرة

أحمد حسن يكشف حقيقة تدخل الزمالك لخطف صفقة مارسينهو من الأهلي

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

جسمك عوده فرنساوي| فضيحة محل قماش شهير بشارع هيكل.. والنيابة تتخذ قرارا

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من حسن شحاته.. فيديو

صفقة مثيرة للجدل.. هداف الأهلي على أعتاب الزمالك| تفاصيل

كارثة|صفحة إسرائيلية تستعين بـ يوتيوبر مصرية شهيرة للتشكيك في انتصار أكتوبر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ماذا يقول الواصفون لأحمد.. المنشد محمد إسماعيل يبدع في ذكرى المولد النبوي

صل أم صلى الله عليه وسلم ؟.. الإفتاء توضح الخطأ فيها

ذكرى المولد النبوي .. مرصد الأزهر: المتطرفون أيديولوجيتهم فاسدة في التعاملات الإنسانية

"فيريرا" يخفف الحمل البدني قبل مواجهة فلامبو

تعليمات خاصة من "فيريرا" لثلاثي الزمالك استعدادا لـ فلامبو البوروندي ببطولة إفريقيا

شبح الفراغ الرئاسي| الجامعة العربية : مستعدون لدعم لبنان في تجاوز الأزمة السياسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج لافت ومجوهرات.. زوجة عماد متعب تبهر المتابعين بإطلالة جذابة

تاتو وجمبسوت.... ميرهان حسين تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة| شاهد

كيف أصبح شكل بطل كليب محمد فؤاد ووظيفته الحالية؟

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. أرز بالخضراوات والصلصة

فيديو

أشوفكم على خير.. سبب اعتزال مطرب المهرجانات مسلم الغناء الحقيقي

جورج وسوف يكشف حقيقة مرضه .. وفنان يعلن اعتزاله برسالة صادمة |فيديو

وصلة رقص انتهت بالفصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

شغلوا الأغاني وسط اليوم الدراسي.. وصلة رقص داخل مدرسة بالدقهلية انتهت بقرار فصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ