نفس اللون والتصميم... صيحة الملابس المماثلة موضة خريف وشتاء 2022

انتشر في الاونة الاخيرة أن يتشارك الزوجان في ارتداء ملابس مماثلة في التصميم والألوان، ونجد الزوجة دائماً تحرص على الظهور بمظهر مميز، ولذا عليها اذا قررت هي وشريكها الظهور بمظهر مماثل اتباع عدة قواعد.

يقول الفاشون بلوجر سندس حمد وأحمد قيم، يجب على الزوجان التقرب من بعضهم البعض بعدد طرق ويمكن من اسهلها هو ارتداء ملابس مماثلة في اللون والتصميم وكذلك أطفالهم اذا وجد وهذا يفعل جو مميز من التقارب بين اطراف العائلة.

وأكد سندس حمد وأحمد قيم أن أول ما يلفت انتباه أي شخص لأي لبس هو لون البشرة، لذا فأصحاب البشرة الفاتحة تخصص لهم ملابس باللون الغامق لإبراز ملامحهم، والعكس بالنسبة لأصحاب البشرة الغامقة، إذ يجب عليهم ارتداء ملابس ذات لون فاتح.

وأشاروا إلى أن هناك أربعة عوامل أساسية في اختيار ملابس متطابقة للشريكان، وهي: نوع البشرة "داكنة أم فاتحة"، شكل الجسم، عمر الزوج والزوجة، شخصيتهم "جريئة أو هادئة".

وأضافوا أن اختيار الزوجين لملابس مماثلة يخلق نوعاً من التشارك بينهما، كما يعمل على زيادة الروابط، بالإضافة إلى افتخار الزوج بذوق زوجته في اختيار ملابسه.

وأوضحوا أن الالوان التي تليق للطرفان، يفضل أن يكون الاختيار بسيطاً باللون الأبيض أو السكري أو الأحمر أو الأصفر أو الكاروهات، ويفضل عدم وجود نسبة عالية من القطن في القماش كي لا يتعرض للكرمشة، أما إذا كان للرحلات أو نهاية الأسبوع، فيفضل أن يكون الاختيار "كاجوال".