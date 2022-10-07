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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سويلم وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تطوير أنظمة الصرف المغطى في 257 ألف فدان

وزير الري
وزير الري

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر والوفد المرافق له، للتباحث حول تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع المياه.

ورحب الدكتور سويلم بسفير الاتحاد الأوروبى، مشيدًا بالعلاقات القوية والممتدة التي تربط مصر والاتحاد الأوروبى في كافة المجالات وخاصة في مجال المياه، ومنها برنامج دعم الميزانية المباشر لقطاع المياه، ومشروع ستارز المقدم كمنحة من الاتحاد الأوروبى لتقديم المساعدة الفنية في مجالات تطوير الري والتوعية ورفع القدرات، ومشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر؛ والذى يهدف لتطوير منظومة الرى والمحطات في زمام المصرف، ومشروع النهج القطاعى المتكامل والذى يهدف لتطوير أنظمة الصرف المغطى في زمام ٢٥٧ ألف فدان والصرف السطحي في زمام ٢٠ ألف فدان.

وتم خلال اللقاء استعراض الرؤية المستقبلية للتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبى، وأولويات الاستثمار الأوروبية في مصر ، وسُبل دعم دور مصر كمركز إقليمي للإدارة المستدامة للمياه ، حيث تم مناقشة التعاون في إعداد دراسات فنية عن الرى الحديث في مصر وإعادة استخدام المياه وتقييم آثار تغير المناخ على المشاريع الكبرى ، بالإضافة للتوسع في مشروعات حماية الشواطئ والممولة من صندوق المناخ الأخضر ، والنظر في إطلاق مرحلة جديدة من برنامج دعم الميزانية في قطاع المياه ، وتوفير الخبرة الفنية لتمكين الوزارة من الاستفادة القصوى من برنامج تايكس لتمويل المشروعات.

كما تم مناقشة دعم الاتحاد الأوروبى لبرامج بناء القدرات لشباب المهندسين بالوزارة ، وتوفير منح الماجستير والدكتوراة للكوادر المصرية بالدول الأوروبية ، والعمل على زيادة التعاون والتنسيق بين المركز القومى لبحوث المياه والمعاهد البحثية الأوروبية.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لأجهزة الاتحاد الأوروبى لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية والتي ستطلقها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم ، ودعوة المؤسسات المالية بالاتحاد الأوروبي بالعمل على توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية.

كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للمشاركة في فعاليات "يوم المياه" المزمع عقده خلال مؤتمر المناخ القادم لما تمثله هذه المشاركة الهامة من أهمية كبرى في إثراء المناقشات والحوارات خلال فعاليات المؤتمر.

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