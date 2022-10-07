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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدي لأعمال البناء على الأرض الزراعية

صدى البلد

 كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، جميع الأجهزة التنفيذية بالتصدي بحسم ومنع أعمال البناء على الأراضي والرقعة الزراعية وإزالة البناء المخالف، حفاظا على الرقعة الزراعية وفرض النظام.


وتطبيقا لتوجيهات محافظ الإسكندرية، قامت الإدارات المختصة بحي وسط بالتنسيق مع الجهات الأمنية بإزالة أعمال بناء مخالف بمساحة 300 متر على أرض زراعية بقرية ابيس 8 / 4 والتحفظ على كمية من مواد البناء.


كما تم إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص ب 3 مناطق مختلفة بدائر ة الحي والتحفظ على أدوات ومواد بناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

همس

محافظ الاسكندرية محمد الشريف إزالة البناء المخالف

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