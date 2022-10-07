عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور: يوسف بلايلي مرفوض تماما في الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك والمنتخب السابق حقيقة مفاوضات النادي مع يوسف بلايلي نجم بريست الفرنسي السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "بلايلي مرفوض تماما في الزمالك وفيريرا رفض ٢ لاعبين ولا يريد أي لاعب جديد".
 

txt

أخبار الرياضة.. الزمالك يقترب من ضم بلايلي وكلاتنبيرج يضع لائحة الحكام

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تفاصيل وكواليس مفاوضات الزمالك مع حفيظ بلايلي والد يوسف بلايلي لاعب بريست الفرنسي السابق ومنتخب الجزائر.

وأكد مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر قناة ام بي سي مصر أن والد يوسف بلايلي تواجد في القاهرة بدعوه من مسئولي الزمالك وأقام في أحد الفنادق في حي الدقي.

واضاف أن مسؤولي الزمالك عقدوا جلسة مع حفيظ لمعرفه شروط انضمام اللاعب للزمالك حيث أنه طلب الحصول علي شقه قريبه من النادي وسيارة خاصة بسائق ووافق الزمالك على تلك المطالب.


وتابع أن الأزمة هي في المقابل المادي، حيث طلب اللاعب الحصول علي ٤ مليون دولار في الموسم وهو يعد مقابل مادي ضخم علي الزمالك ولكن مسؤولي الزمالك عروض حصوله على ٢ مليون ونصف دولار ولكن والده أكد أن نجله لن يحصل على أقل من ٣,٥ مليون دولار في الموسم.

مفاوضات الزمالك مع بلايلي

وتابع أن المفاوضات مازالت مستمرة حيث أنه في حال انضمام اللاعب للزمالك ستكون صفقة كبري وسيضيف للفريق الكثير ليقترب الزمالك أكثر من هدفه بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك خالد الغندور الجزائر أخبار الرياضة نجم الزمالك فيس بوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

أحمد حسن يكشف حقيقة تدخل الزمالك لخطف صفقة مارسينهو من الأهلي

مطار القاهرة: راكب مصري يحاول تهريب سبائك ذهبية في البنطلون | شاهد

صفقة مثيرة للجدل.. هداف الأهلي على أعتاب الزمالك| تفاصيل

فرصة إلحق اشتري.. انخفاض حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

جسمك عوده فرنساوي| فضيحة محل قماش شهير بشارع هيكل.. والنيابة تتخذ قرارا

أسبوع حزين على الدولار عالميًا|هبوط قوى للأخضر وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شنطة فيها دهب وفلوس.. حكاية شابان يعيدان مبلغ كبير وذهب ويرفضان المكافأة

موضوعات متعلقة

الناخبون في ليسوتو يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

ترشيحاتنا

الهجرة في أسبوع.. سها جندي تستقبل الجالية المصرية بالكويت والسفير الإيطالي بالقاهرة

قبل مواجهة آرسنال| كلوب يعلن إصابة جديدة في ليفربول.. ويدافع عن فيرمينو

بدون تلسكوب.. ذروة شهب التنين 2022 في سماء مصر ليلة السبت

نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل القادمة.. استطلاع يرجح فوزه بانتخابات الكنيست المقبلة

لزيادة الاستثمارات المتبادلة.. سفير مصر بجاكرتا يلتقي نائب الرئيس الإندونيسي

السماء المُحرمة| بطولات المشير محمد علي فهمي وإذلال طيران العدو الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة هيفاء تثير الجدل بفستان باهظ الثمن.. مش هتصدق سعره

بملابس ملفتة.. إلهام شاهين تستعرض أناقتها في روما| شاهد

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

في عيد زواجهما.. 10 صور رومانسية تجمع محمد سامي ومي عمر

فيديو

تسببت في وفاة 66 طفلا بجامبيا.. الصحة العالمية تحذر من أدوية مميتة

أغلى علبتين عصير.. عميل يطلب موبايل من موقع أونلاين فتحدث المفاجأة| شاهد

انهيار الدولار عالميا وتراجع تاريخي في أسعار الذهب

أنهت التحضرات في يوم.. ماذا قالت الراحلة شادية عن "يا حبيبتي يا مصر"؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ