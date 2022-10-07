خالد الغندور: يوسف بلايلي مرفوض تماما في الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك والمنتخب السابق حقيقة مفاوضات النادي مع يوسف بلايلي نجم بريست الفرنسي السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "بلايلي مرفوض تماما في الزمالك وفيريرا رفض ٢ لاعبين ولا يريد أي لاعب جديد".



كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تفاصيل وكواليس مفاوضات الزمالك مع حفيظ بلايلي والد يوسف بلايلي لاعب بريست الفرنسي السابق ومنتخب الجزائر.

وأكد مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر قناة ام بي سي مصر أن والد يوسف بلايلي تواجد في القاهرة بدعوه من مسئولي الزمالك وأقام في أحد الفنادق في حي الدقي.

واضاف أن مسؤولي الزمالك عقدوا جلسة مع حفيظ لمعرفه شروط انضمام اللاعب للزمالك حيث أنه طلب الحصول علي شقه قريبه من النادي وسيارة خاصة بسائق ووافق الزمالك على تلك المطالب.



وتابع أن الأزمة هي في المقابل المادي، حيث طلب اللاعب الحصول علي ٤ مليون دولار في الموسم وهو يعد مقابل مادي ضخم علي الزمالك ولكن مسؤولي الزمالك عروض حصوله على ٢ مليون ونصف دولار ولكن والده أكد أن نجله لن يحصل على أقل من ٣,٥ مليون دولار في الموسم.

مفاوضات الزمالك مع بلايلي

وتابع أن المفاوضات مازالت مستمرة حيث أنه في حال انضمام اللاعب للزمالك ستكون صفقة كبري وسيضيف للفريق الكثير ليقترب الزمالك أكثر من هدفه بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا.