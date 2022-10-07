اختر قلبا طيبا.. منة فضالي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهرت منة فضالي بإطلالة جذابة بالكاجوال، واعتمدت مكياجا بسيطا، ما نال إعجاب متابعيها.

وعلقت قائلة : اختر قلب طيب لا وجه طيب.

يذكر أن منة فضالي بدأت مسيرتها الفنية في عام 2000، ثم توالت الأعمال فقدمت فيلم “نور عيني”، وفيلم “تحت الترابيزة”، وفيلم “زنزانة 7”، ومسلسل “سوق الزلط”، ومسلسل “قاتل بلا أجر"، ومسلسل “اللص والكتاب”، ومسلسل “العقرب”، ومسلسل “بيت السلايف”، ومسلسل “لما كنا صغيرين".

وكشفت عن مواصفات شريك حياتها وقالت: "يكون مجنون ومطرقع.. مش شرط يكون غني.. بس يكون مقتدر يعيشني مظبوط ويقدر يفتح بيت.. والأهم من دا كله إنه يكون بيحترمني ويحبني ويحب ماما".