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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

رقصة حشمة وشبكة وشورت.. شروط الآداب لحفلات جوهرة ولورديانا

صدى البلد

شنت خلال الأيام الماضية مباحث المصنفات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب حملات مكبرة على الكازينوهات والملاهي الليلية لضبط المخالفات ومراقبة أداء الراقصات ومطربي المهرجانات خاصة المشهورين منهم ممن يتسببون في حضور كثيف بتلك الأماكن المخصصة للسهرات. 

 

حفلات دون تصريح 

وكشفت مصادر أمنية عن أن الحملات تهدف إلى ضبط الخارجين عن قواعد وقوانين الآداب العامة، والحفاظ على الآداب العامة وتقاليد المجتمع المصري وكان ابرز ما شنته مباحث المصنفات خلال الأيام الماضية حملات على ملاهي ليلية في مراكب نيلية بالجيزة انتهت بتحرير محاضر مخالفات لعدد من المطربين الشعبيين منهم رضا البحراوي حيث داهمت مباحث المصنفات عددا من الملاهي الليلية بعد تداول إعلانات عن حفلات لعدد من مطربي المهرجانات دون إخطار الجهة المختصة. 

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وكشفت مصادر أمنية تفاصيل المأمورية التي حررت محاضر مخالفات لعدد من مطربي المهرجانات خرجت بعد ورود معلومات إلى رقابة المصنفات، بقيام عدد من الملاهي الليلية السياحية بالإعلان عن حفلات لمطربي مهرجانات في أوقات مختلفة خلال الشهر الجاري.

 

تحركت مأمورية الضبط القضائي بالمصنفات في مواعيد الحفل بمناطق كورنيش الجيزة والبحر الأعظم، تم تحرير محاضر بتهمة الغناء دون ترخيص وعدم حمل مصنف فني ولم يتم ضبط أي من المطربين. 

 

ومن أبرز أسماء المطربين التي وردت في تلك المحاضر كل من: "رضا البحراوى وعصام صاصا ومحمود معتمد وحمادة الليثي في ملهى ليلي" وكانت أغلب المحاضر على ملهى أوتار بمركب نايل دراجون في الجيزة. 

 

وأضافت المصادر ان تلك الحملات تستهدف تقنين الحفلات وفحص التصاريح التي يحصل عليها المطربون من نقابة المهن الموسيقية لمزاولة المهنة المثبتة في الكارنيه الخاص به. 

 

رقصة حشمة 

 

كما تستهدف الحملات التفتيش على الراقصات في الملاهي الليلية والكازينوهات ومدى التزامهم وحصولهم على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة خاصة الاجانب منهن واشارت المصادر الى ان الراقصة يجب عليها الالتزام بمواصفات معينة لبدلة الرقص التي ترتديها طبقا للقانون رقم 034 لسنة 5591 المتضمن شكل بدلة الرقص الشرقي يجب أن يكون نصفها الأسفل "مقفول"، دون فتحات جانبية كما يجب أن تُغطى منطقتي الصدر والبطن، بطريقة غير منافية للآداب معلقا: "تكون فيها شبكة على البطن وشورت اسفل الجيبة". 

واضافت المصادر أن المحاضر لا تقتصر على فحص التراخيص فقط أو شروط بدلة الرقص فقد تلتزم الراقصة بكافة الشروط انما تتبع في رقصها طريقة غير محتشمة مثيرة للغرائز وهو ما يدفع المصنفات والآداب على تحرير محضر لها باثارة الغرائز والتحريض على الفسق ويتم القبض عليها في تلك الحالة وتقديمها للنيابة العامة وقد يصل الأمر الى الحبس وليس الغرامة فقط. 

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وفي أول شهر سبتمبر الماضي حررت مأمورية الضبط القضائي بالرقابة على المصنفات الفنية قضايا جنح  لـ 15 راقصة بتهمة الرقص بدون ترخيص، وإثارة رواد المكان بالإيحاءات الجنسية، وارتدائهن بدلة رقص غير قانونية، وعدم حمل تصاريح العمل لكونهن أجانب

وجاءت أبرز الأسماء في تلك القضايا كل من الرلقصة "جوهرة، فيروز، لورديانا، دالما، بدرة، ديدي، ماريس".

ووردت معلومات إلى رقابة المصنفات بقيام عدد من الملاهي الليلية السياحية، بالإعلان عن حفلات للراقصات المذكورات في أوقات مختلفة خلال الشهر الماضي، وعقب وجود مأمورية الضبط القضائي بالمصنفات في مواعيد الحفل بمناطق مصر الجديدة، المهندسين، شارع الهرم، الزمالك، وسط القاهرة، تم تحرير قضيتي جنحة مباشرة لكل راقصة على حدة، بتهمة الرقص دون ترخيص وعدم حمل مصنف فني، فضلًا عن ارتدائهن بدلة للرقص غير قانونية، وإثارة رواد المكان.

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وتتولى ايضا  مباحث الاداب تحرير محاضر تحريض على الفسق، مزاولة مهنة بدون ترخيص، إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم الإعلان عن فقرة فنية، تقديم خمور بدون ترخيص، تقديم شيشة بدون ترخيص، تشغيل مضيفات بدون ترخيص، مزاولة مهنة مضيفة بدون ترخيص، فض أختام و تشغيل باند بدون ترخيص. 

رقصة حشمة الاداب جوهرة لورديانا مباحث المصنفات مكافحة جرائم الآداب الملاهي الليلية

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