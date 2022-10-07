أهالي شبين القناطر يشكون من انتشار الكلاب الضالة

اشتكى أهالى شبين القناطر بالقليوبية، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس"، بموقع “صدى البلد”؛ من انتشار الكلاب الضالة.

وقال أحمد محمد، أحد الأهالى، في شكواه نعاني سكان شبين القناطر، من انتشار الكلاب الضالة بكثرة ووقوع حوادث للموطنين.

وطالب المسؤولين، بسرعة حل هذه المشكلة رائفة بسكان المنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.