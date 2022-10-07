قائد السريّة 3 صاعقة : شرف لنا تكريم الرئيس السيسي

وجه اللواء ماجد شحاتة، قائد السريّة 3 صاعقة من المجموعة 139 وأحد أبطال حرب أكتوبر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تكريمه يوم الثلاثاء الماضي.

وقال ماجد شحاتة في مداخلة مع الإعلامية أميرة جمال في برنامج "ع التراك" على راديو أون سبورت إف أم: "الرئيس السيسي دخلنا التاريخ بعد 49 سنة".

وأضاف: "في حرب أكتوبر كلنا كنا رايحين فداء لمصر وربنا كرمنا السنة دي بأعظم تكريم في تاريخنا والتحية العسكرية من الرئيس السيسي لينا تاج فوق رءوسنا ولم نتوقع ما قام به".

وعبر اللواء ماجد شحاتة عن سعادته بعد تكريم زوجات الأبطال من الرئيس السيسي، قائلا: "شرف لنا ما قام به الرئيس وتكريم يفوق تكريمنا".