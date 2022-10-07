أخبار الفن| شيرين عبد الوهاب في جامعة مصر.. أبرز اللقطات من مهرجان الإسكندرية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن الموسيقار بليغ حمدي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار بليغ حمدي، الذي قدم العديد من الاعمال الفنية الخالدة حتى يومنا هذا، ونرصد فى السطور التالية مسيرة نجاح بليغ حمدى وأم كلثوم ..



أمير طعيمة: أنتش وأجري انعكاس لذوق متدني

انتقد الشاعر أمير طعيمه: أغنية "انتش واجري” التي تصدرت جميع مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

أنا منستهاش.. تامر حسين وإسلام زكي يقدمان دويتو جديد

يستعد الشاعر تامر حسين والملحن إسلام زكي لتقديم دويتو غنائى بعنوان أنا منستهاش، كلمات تامر حسين وألحان إسلام زكي ومن توزيع إلهامي دهيمة.

شيرين عبد الوهاب تحيى حفلا كامل العدد بأوبرا جامعة مصر.. غدا

تحيى النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما كامل العدد غداً السبت، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تجرى الاستعدادات حاليا على قدم وساق لخروج الحفل فى أفضل صورة.

اللهم متع قبورهم بجنتك.. دنيا سمير غانم تستعيد ذكرياتها مع والديها

استعادت النجمة دنيا سمير غانم ذكريات والديها الراحلين، ونشرت دنيا صورة لهما عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

المخرج محمد عبدالعزيز: صلاح أبو سيف سبب رئيسي في حبي وعشقي للسينما

أعرب المخرج محمد عبد العزيز عن سعادته بحصوله على وسام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته ال 38 والتى تستمر حتى 10 أكتوبر الحالى.