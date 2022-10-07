بالكيرلي.. ندى موسي في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شاركت ندى موسي متابعيها عدة صور جديدة من أحدث جلسه تصوير لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ندى في الصور بإطلالة متميزة بشعر كيرلي، ومعتمدة علي الميكب الناعم بدرجة البيج الذي أبرز جمال وجهها وأكملت أناقتها بإكسسوارات فضية ثمينة أبرزت جمال عنقها.

كشفت الفنانة ندى موسى، تفاصيل جديدة عن بدايتها في عالم الفن، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى دخول كلية الفنون الجميلة، ولكن مجموعها لم يؤهلها للالتحاق بالكلية.



وأضافت ندى موسى، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنها درست الأدب الإنجليزي، ولكنها لم تذهب لحضور المحاضرات في الجامعة مطلقًا بسبب عملها.



وتابعت الفنانة ندى موسى، أنها ترفض أي دور فيه رقص، قائلة “كانوا يسخرون من رقصي في طفولتها ويشبهوني بالباليه المائي والرقص التعبيري”.

وأكملت الفنانة ندى موسى، “دخلت الوسط الفني بالصدفة"، لافتة إلى أنها فوجئت بعرض عمل آخر لتشارك فيه”.