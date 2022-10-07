عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تأمر بحبس أمٍّ ألقت طفلَيْها من الشرفة في حلوان

النائب العام
النائب العام

أمرت النيابة العامة بحبس أمٍّ شرعتْ في قتل طفلَيْها وعرَّضتْ حياتهما للخطر بإلقائهما من الشرفة بحلوان، وذلك إثر خلافات بينها وبين طليقها.


وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالواقعة مساءَ أمسِ بالتزامن مع ما رصدته إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام من تداول الخبر بمواقع التواصل الاجتماعي، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.


انتقلت لمسرح الواقعة لمعاينته، وضبطتْ كاميرات مراقبة بمحيطه وثَّقتْ لحظات سقوط الطفليْنِ تباعًا من شرفة المسكن الكائن بالطابق الأول علوي من العقار، واستمعت النيابة العامة لأقوال الطفليْنِ، واثنيْنِ من الجيران، والباحث الاجتماعي بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، والتي كان حاصلها جميعًا اعتياد الأم المتهمة ضربَ الطفليْنِ وإيذاءَهما، وأنه يوم الواقعة نشبتْ مُشادَّة هاتفية بينها وبين طليقها توعدته فيها بإلحاق الأذى بالطفلين إن لم يُنفِق عليهما، وفورَ انتهاء المكالمة انتاب الطفليْنِ الخوفُ منها، فتوجَّها مسرعيْنِ لشرفة المسكن، فلحقت بهما المتهمة وألقتهما منها. 
وقد سلمت النيابة العامة الطفليْنِ لجدَّتِهما  لأبيهما في ضوء توصية الباحث الاجتماعي بذلك.
وباستجواب النيابة العامة المتهمةَ ادَّعتْ أن الطفلين ألقيا بأنفسهما من الشرفة هربًا منها، وأكدت أنها دائمة التعدي عليهما.


وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الطفلين لبيان ما بهما من إصابات وسببها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يكشف حقيقة تدخل الزمالك لخطف صفقة مارسينهو من الأهلي

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

السر في 3 أشياء.. لماذا انتشرت إعلانات بيع المعلقة السنبلة بمبالغ كبيرة

صفقة مثيرة للجدل.. هداف الأهلي على أعتاب الزمالك| تفاصيل

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من حسن شحاته.. فيديو

جسمك عوده فرنساوي| فضيحة محل قماش شهير بشارع هيكل.. والنيابة تتخذ قرارا

مطار القاهرة: راكب مصري يحاول تهريب سبائك ذهبية في البنطلون | شاهد

فرصة إلحق اشتري.. انخفاض حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

بعد نزيف مخ تلميذة السنبلاوين | 10 سنوات سجنًا عقوبة الضرب بالمدرسة

نزيف بالمخ وغيبوبة.. النيابة العامة تأمر بحبس مدرس لضربه طالبة وإصابتها بالسنبلاوين

جسمك عوده فرنساوي| فضيحة محل قماش شهير بشارع هيكل.. والنيابة تتخذ قرارا

حسيت بخبطة | تحقيقات النيابة تكشف حقيقة تحرش بسوبر ماركت شهير بأرض الجولف

المشدد ينتظر رئيس مجلس إدارة جمعية في قضية رشوة شقق حدائق أكتوبر

ننشر تحريات الرقابة الإدارية في رشوة إسكان حدائق أكتوبر

خبطتها غصب عني .. اعترافات المتهم بملامسة طبيبة في سوبر ماركت شهير

النيابة العامة تأمر بحبس صيدلانية مينا البصل في وفاة الطفلتين إيمان وساجدة

ترشيحاتنا

رباعي منتخب مصر الخماسي يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للشباب ببولندا

واشنطن بوست: انقسام بين الدائرة المقربة من بوتين بسبب الحرب

صلى الله عليه وسلم.. خطيب المسجد النبوي: أجمل صورة وأكمل خلقة

تويوتا هايلاندر 2023 بمجموعة نقل حركة جديدة.. اعرف الأسعار والفئات

تشكيل النصر أمام أبها في الدوري السعودي

ليوم الاثنين | الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وجمبسوت.... ميرهان حسين تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة| شاهد

كيف أصبح شكل بطل كليب محمد فؤاد ووظيفته الحالية؟

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. أرز بالخضراوات والصلصة

مين أحلى.. إطلالات ياسمين عز vs رضوى الشربيني| شاهد

فيديو

جورج وسوف يكشف حقيقة مرضه .. وفنان يعلن اعتزاله برسالة صادمة |فيديو

وصلة رقص انتهت بالفصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

شغلوا الأغاني وسط اليوم الدراسي.. وصلة رقص داخل مدرسة بالدقهلية انتهت بقرار فصل

تسببت في وفاة 66 طفلا بجامبيا.. الصحة العالمية تحذر من أدوية مميتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ