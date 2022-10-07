في البيت | بشرى خاصة وعاجلة لأصحاب الأمراض المزمنة

انطلقت اليوم فاعليات مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية لتسليم الأدوية لمستحقي الصرف من أصحاب الأمراض المزمنة بالمنازل بالإسماعيلية، واللذين تخطى عددهم 14ألف منتفع، وذلك خلال الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر والمولد النبوي الشريف.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المبادرة تستهدف توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، من مرضى السكري والضغط وغيرهم من المسجلين بمراكز ووحدات طب الأسرة بفرع هيئة الرعاية الصحية بالاسماعيلية، في منازلهم.

وتابع البيان ، تم البدء في صرف الأدوية لمستحقي الصرف من أصحاب الأمراض المزمنة خلال أيام إجازات ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، واحتفالات المولد النبوي الشريف، وذلك طبقًا لجداول محددة للصرف، بهدف التيسير على منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الهيئة لتوفير الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى من الكفاءة والتميز، وتسهيلًا على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لتلقي الخدمات وبما يضمن حصولهم على جرعات الأدوية المقرر صرفها لهم دون أي تأخير.

مؤًكدًا على متابعة أصحاب الأمراض المزمنة، والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال إجراء الفحوصات الطبية الشاملة الدورية لهم، وذلك داخل كافة وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظة الإسماعيلية، منوهًا أن العمل مستمر بوحدات الرعاية الأولية بالمحافظة خلال فترة الاحتفالات من الساعة 8صباحًا وحتى 8 مساءًا ، سواء العيادات التخصصية أو عيادات طب الأسرة وكذلك صرف الأدوية، فيما تم تفعيل خدمات مكاتب كبار السن داخل كافة مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، تيسيرًا على أهالينا من كبار السن من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.