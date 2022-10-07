التركيز على التمرير السريع.. أبرز ملامح تدريبات الزمالك استعدادا لبطل بوروندي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة فنية خاصة، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الجمعة، التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف روي اجواش المدرب المساعد، والثانية تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام ، و تم التركيز خلالها على التمرير السريع في مساحات صغيرة من الملعب في ظل وجود عملية الضغط.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري.