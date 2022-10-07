عذب كلبًا حتى الموت بمدينة نصر .. اِعرف عقوبة قتل الحيوانات بالقانون

كشف رجال الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بـالتعدى على كلب وتعذيبه وحدوث إصابات به وموته، حيث تبين أن صاحبه وراء ارتكاب الواقعة لعدم الاستجابة لأوامره.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلب وتعذيبه بشرفة شقة بأحد العقارات بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مالك الشقة أمكن ضبطه ، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وأقر بأنه المتواجد بمقطع الفيديو وأنه قام بالتعدى على الكلب الخاص به بالضرب باستخدام عصا خشبية حتى الوفاة لعدم الاستجابة لأوامره تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة المتهم في القانون



وتعد جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي واجهها قانون العقوبات ضمن مواده بإعتبارها من الجرائم التي تحمل شئ من العنف حيث وضع المشرع عقوبات صارمة لكل مستهتر ببشاعة هذا الفعل ومن ثم حماية الحيوانات من الإنتهاكات وإلحاق الضرر بها.

فوفقا للقانون السابق ذكره خاصة ما جاءت به المادة (355) فإنه يعاقب مع الشغل

(أولا) كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أومن أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا.

(ثانيا) كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.

ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

-وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

ونصت المادة (356) إنه إذا تم إرتكاب هذه الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة (ليلًا) تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين.

كما نصت المادة (357) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أ وسم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة ٣٥٥ أو اضر به صررًا كبيرًا.