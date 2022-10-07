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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

القائمة الكاملة لأكثر السيارات السيدان والمدمجة مبيعًا بالسوق المصري .. صور

اكثر السيارات السيدان
اكثر السيارات السيدان والمدمجة مبيعًا في مصر

يضم السوق المصري للسيارات العديد من الطرازات المتنوعة، بين فئة الهاتشباك، والكروس اوفر، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى فئة السيدان الصغيرة والمدمجة الشهيرة ، والتي تلقى إقبالا كبيرا بالسوق المحلي.

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أما عن حجم مبيعات سيارات السيدان فكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، عن نسبة المبيعات الخاصة بهذه الفئات خلال الـ 8 شهور الاولى من العام الجاري 2022.

القائمة الكاملة لاكثر السيارات السيدان والمدمجة مبيعًا بالسوق المصري

قائمة بالسيارات السيدان والمدمجة الاكثر مبيعًا بالسوق المصري

 

واستطاعت السيارة نيسان صني أن تتربع على عرش سيارات السيدان الاكثر مبيعًا بعدد تقريبي يقدر بـ 11.600 ألف سيارة، بينما جاءت سوزوكي سويفت ديزاير في المركز الثاني  بعدد 5092 سيارة، بالاضافة إلى 3817 نسخة من ام جي 5 والتي حصلت على المركز الثالث من حجم المبيعات.

 

وجاءت سوزوكي سويفت بعدد 3268 سيارة، لتتبعها سوزوكي سياز في المركز الخامس بعدد 2554 سيارة، بالاضافة إلى السيارة  لادا جرانتا  بعدد 2370 نسخة، وتويوتا بلتا بعدد 2004 سيارة، إلى جانب هيونداي أكسنت RB بعدد 884 سيارة.

كما تضمنت القائمة السيارة هيونداي I20 بعدد 884 سيارة، والنسخة بيجو 301 بعدد 715 سيارة، بالاضافة إلى رينو لوجان بعدد 672 سيارة، و سيتروين سي اليزيه بنحو 650 نسخة، إلى جانب السيارة أوبل كورسا بعدد 561 سيارة.

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