النشرة الدينية .. الأزهر يدين الهجوم على حضانة أطفال بإقليم نونغ بوا لامفو التايلاندي .. و7 كلمات لرفع البلاء بالاستغفار

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية.
إجازة المولد النبوي 2022 .. سننها المهجورة وفضل من صامها
عمل إجرامي دنيء..الأزهر يدين الهجوم على حضانة أطفال بإقليم نونغ بوا لامفو التايلاندي
ماذا يقول الواصفون لأحمد.. المنشد محمد إسماعيل يبدع في ذكرى المولد النبوي
صل أم صلى الله عليه وسلم ؟.. الإفتاء توضح الخطأ فيها
الأزهر الأول عربيًا في مسابقة أسبوع البرمجة بتونس
رفع البلاء بالاستغفار .. 7 كلمات تغير حياتك قبل غروب شمس الجمعة