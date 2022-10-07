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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور محافظ البحر الأحمر ومجدى يعقوب وساويرس ..افتتاح مدرسة دولية بهوية مصرية

صدى البلد

شهدت مدينة الجونة مساء اليوم – الجمعة - حفل الإعلان عن إنشاء مدرسة  الأولى من نوعها في مصر،  تسعى إلى إعداد جيل جديد من الموهوبين من خلال مسيرة تعليمية مميزة وشاملة تساعدهم على تطوير مهاراتهم الفكرية والجسدية والاجتماعية والحياتية.

وشهد مراسم الاحتفال اللواء  عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ونخبة من القيادات ونجوم المجتمع على رأسهم الدكتور مجدي يعقوب والدكتورة نادية مكرم عبيد ويسرية لوزا ساويرس  والمهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس و ناصف ساويرس و أنسي نجيب ساويرس و  هدى سيرافيم والسيدة هبة اسكندر مدير التطوير.

وفي كلمته ، أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على "أن القطاع الخاص شريك في التنمية و له دور محوري و تسعى الدولة الى زيادة هذا الدور و نسبة مشاركته في مختلف المشروعات التنموية، ونحن على استعداد كامل لتقديم كل الدعم و المساندة للقطاع الخاص."

وأعلن مجلس الأمناء أنه تقدم إلى وزارة التربية والتعليم لاستخراج كافة التراخيص، كما أعلن الانتهاء من التصميمات الهندسية لإنشاء  النزل الخاص بسكن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

كما تم الإعلان عن حصول المدرسة على الدعم من مؤسستين غير هادفتين للربح ينصب تركيزهما على تقديم المنح الدراسية للطلاب، على أن تبدأ الدراسة من العام الدراسي المقبل سبتمبر 2023 للطلاب الذين أنهوا الصف الدراسى الأول بالمرحلة الإعدادية، وتستمر الدراسة بالمدرسة لمدة 5 سنوات حتى نهاية المرحلة الثانوية.

وسيتم اختيار الطلاب المقبولين بالمدرسة بمعايير واضحة بما يضمن التنوع وعدم التمييز، سواء كانوا من طلاب المدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية، من كافة محافظات الجمهورية.

ومن المخطط اتباع منهج AP الدراسى بالمدرسة، وهو يقوم على منهجية تعلم مستقلة ونهج مختلف،  ويركز على الفصول الدراسية الصغيرة التي تُشرك الطلاب بشكل أفضل، من خلال التركيز على التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات.

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