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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشاركة السعودية.. القمة الثامنة لرؤساء برلمانات دول العشرين تناقش تمكين المرأة

صدى البلد

تواصلت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أعمال القمة الثامنة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، بمشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، ورئيسة مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا بوان مهاراني ورؤساء البرلمانات المشاركة في القمة.

وناقشت جلسات اليوم الثاني -التي عُقدت اليوم في مقر البرلمان الإندونيسي-) عددًا من الموضوعات المدرجة على أعمال القمة وهي الاندماج الاجتماعي وتمكين المرأة، والأدوار التي تقوم بها البرلمانات في هذا الصدد.

واشتملت الجلسات على العديد من المداخلات من الوفود المشاركة في قمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين أكدوا خلالها أهمية الأدوار التي تقوم بها البرلمانات سعيًا لدعم جهود الدول لمواجهة جميع الأزمات والتحديات التي يمر بها العالم تحقيقًا لآمال الشعوب وتطلعاتها.

وعلى هامش اجتماعات القمة الثامنة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين شارك وفد المملكة العربية السعودية برئاسة رئيس مجلس الشورى في أعمال المنتدى البرلماني المنعقد في سياق القمة في العاصمة جاكرتا.

وافتتحت رئيسة مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا بوان مهاراني أعمال المنتدى بحضور عدد من المسؤولين في جمهورية اندونيسيا، والوفود المشاركة في القمة الثامنة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، مؤكدة خلال افتتاحها المنتدى أهمية التعاون الشامل بين برلمانات دول العالم كافة، لبناء مستقبل أفضل، وتحقيق التعافي بعد جائحة كورونا، وتعزيز جهود برلمانات دول مجموعة العشرين في تعزيز التواصل بين دول المجموعة والتعاون بينهما.

وناقش المنتدى العديد من الموضوعات ومن ضمنها بحث الأدوار التي تقوم بها البرلمانات، كما استعرض المنتدى عددًا من الموضوعات المتعلقة بالبيئة والحفاظ عليها، والانبعاثات الكربونية واستخدامات الطاقة المتجددة.

وضم وفد مجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس اللواء منصور بن سلطان التركي، والدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ، والدكتور أسامة بن حسن عارف، والدكتورة أميرة بنت أحمد البلوي، وعددا من المسؤولين في المجلس.

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