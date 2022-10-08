بحوزته 134 ألف قطعة.. حبس تاجر ألعاب نارية بعين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس تاجر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة ١٣٤ ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع قبل ترويجها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ، حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته عدد من قطع الألعاب النارية مختلفة الأنواع"، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة و ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .

كما أضاف بحيازته كمية من الألعاب النارية بمخزن كائن بدائرة القسم.

تم بإرشاده إستهداف المخزن المشار اليه ، وعُثر بداخله على 134,193 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع تم إتخاذ الإجراءات القانونية.