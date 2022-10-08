حبس شخص لحيازته أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بالسلام  

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بقصد الإتجار.

وكلفت النيابة بإرسال المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص بمدينة السلام لحيازته أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بقصد الإتجار، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة بالإتجار بالمواد المخدرة وترويع المواطنين بإستخدام سلاح نارى بدائرة القسم.

أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً دراجة نارية " بدون لوحات معدنية " ملكه ، وبحوزته (بندقية آلية– خزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس – كمية من الأكياس الفارغة مُعدة للتعبئة) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمواد المخدرة للإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائه والدراجة لتسهيل تحركاته تم إتخاذ الإجراءات القانونية.