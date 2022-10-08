عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازته أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بالسلام  

حبس
حبس

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بقصد الإتجار.

وكلفت النيابة بإرسال المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص بمدينة السلام لحيازته أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بقصد الإتجار، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة بالإتجار بالمواد المخدرة وترويع المواطنين بإستخدام سلاح نارى بدائرة القسم.

أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً دراجة نارية " بدون لوحات معدنية " ملكه ، وبحوزته (بندقية آلية– خزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس – كمية من الأكياس الفارغة مُعدة للتعبئة) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمواد المخدرة للإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائه والدراجة لتسهيل تحركاته تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية اسلحة نارية مواد مخدرة مدينة السلام مخدر الهيروين المواد المخدرة أجهزة وزارة الداخلية جرائم الإتجار فى المواد المخدرة اتجار فى المواد المخدرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخلص ونتيجة مباراة الأهلي والزمالك 25-26 في بطولة أفريقيا لكرة اليد

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟ .. 9 كلمات و3 سنن لا تغفلها

إبراهيم فايق يكشف سر فشل انضمام مارسينهو إلى الأهلي

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

مفاجأة مدوية .. هبة قطب تواجه 4 اتهامات قبل نظر دعوى ضدها |فيديو

خبير مصرفي: المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لجذب الاستثمار الأجنبي

الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

موضوعات متعلقة

رئيس محكمة الأسرة سابقا: يجب أن يكون للطلاق الغيابي إطار قانوني.. فيديو

هايدي الفضالي: العنف فى الأفلام يدفع الجيل الحالي لتقليدها بشكل أعمى.. فيديو

حبس عصابة سرقة العيادات والشركات بالقاهرة

حبس 4 أشخاص أصابوا شقيقين بفرد خرطوش بمدينة نصر

تصنيع وتدوير.. حبس عصابة الإتجار في المخدرات بالمقطم

حبس 3 أشخاص لحيازتهم 6 كيلو حشيش ببدر  

شكشكته بالحقنة في رقبته.. المتهم بالتخلص من جامع قمامة: خدت تار ابني

حبس عصابة سرقة المساكن بروض الفرج

ترشيحاتنا

نجم شهير يطالب كيفن سبيسي بـ 40 مليون دولار تعويضا عن واقعة التحرش

في عيد ميلاد روبي.. أهلها قاطعوها بسبب أعمالها.. وندمت على هذا الفيلم

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟ .. 9 كلمات و3 سنن لا تغفلها

قبل مواجهة أرسنال.. محمد صلاح يهنئ آرنولد بـ عيد ميلاده

فى عيد ميلاد شيرين.. 3 فنانين تحولوا لـ أصدقائها بعد خلافات حادة

خسائر هائلة في بورصة أمريكا.. أسهم 95% شركة بمؤشر ستاندرد آند بورز تهوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول عامل دليفري طائر لتوصيل الطعام بسرعة.. شاهد

بعد مصرع عائلة كاملة بالهند.. احذر 4 أسباب لانفجار شاشة التليفزيون فجأة

كاتبة عن فوز آني إرنو بنوبل للأدب: الأقرب للمصرية ميرال الطحاوي|خاص

لوك جرئ.. ياسمين رئيس تصدم الجمهور بهذه الإطلالة |شاهد

فيديو

بأس ايديها عشان متفضحوش .. كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

احذروا وقف المعاش في هذه الحالات .. وطرق الحصول على إضافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ