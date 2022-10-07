إصابة 8 مواطنين في انقلاب ميكروباص بسوهاج

أصيب 8 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الزراعي الغربي، أثناء مشاركتهم في زفة عروسين بقرية مشطا دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إنقلاب سيارة ميكروباص أثناء زفة عروسة، على الطريق الزراعي الغربي، ووجود مصابين، دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق؛ نتيجة الألعاب البهلوانية على الطريق، أثناء زفة عروسين؛ ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص من ابناء مركز طهطا.

ويرصد لكم موقع صدى البلد في السطور التالية اسماء المصابين:" مصطفى محمود- 22 عاما- وفارس احمد- 22 عاما- واحمد مصطفى- 22 عاما- احمد مرزوق- 22 عاما- وعبد الغفار محمود- 23 عاما- حسن مصطفى- 22 عاما- ومحمود عبدالعزيز- 21 عاما- أحمد حسن عرفه- 22 عاما".

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.