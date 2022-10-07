الاتحاد الإنجليزي يغرم مانشستر سيتي 260 ألف جنيه إسترليني.. تفاصيل

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تغريم فريق مانشستر سيتي 260 ألف جنيه إسترليني؛ بسبب أحداث الجولة الأخيرة من بطولة الدوري للموسم الماضي.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بيان رسمي يُعلن عن العقوبة التي وقعها على فريق مانشستر سيتي، نتيجة أحداث مباراة أستون فيلا في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي للموسم الماضي.

وجاء نص البيان كالتالي:.

تم تغريم مانشستر سيتي مبلغ 260 ألف جنيه استرليني وتم تحذيره بشأن التصرف المستقبلي فيما يخص خرق قاعدة الاتحاد الإنجليزي رقم E20 بعد مباراة في الدوري الممتاز ضد أستون فيلا يوم الأحد 22 مايو 2022.

أقر النادي بفشله في ضمان التزام جماهيره وعدم منعهم من اللجوء لسلوك مهدد وعنيف خلال زحفهم على أرض الملعب بعد صافرة النهاية.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد توج ببطولة البريميرليج الموسم الماضي في الجولة الأخيرة بعد صراع مع فريق ليفربول.