عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الإنجليزي يغرم مانشستر سيتي 260 ألف جنيه إسترليني.. تفاصيل

صدى البلد

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تغريم فريق مانشستر سيتي 260 ألف جنيه إسترليني؛ بسبب أحداث الجولة الأخيرة من بطولة الدوري للموسم الماضي.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بيان رسمي يُعلن عن العقوبة التي وقعها على فريق مانشستر سيتي، نتيجة أحداث مباراة أستون فيلا في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي للموسم الماضي.

وجاء نص البيان كالتالي:.

تم تغريم مانشستر سيتي مبلغ 260 ألف جنيه استرليني وتم تحذيره بشأن التصرف المستقبلي فيما يخص خرق قاعدة الاتحاد الإنجليزي رقم E20 بعد مباراة في الدوري الممتاز ضد أستون فيلا يوم الأحد 22 مايو 2022.

أقر النادي بفشله في ضمان التزام جماهيره وعدم منعهم من اللجوء لسلوك مهدد وعنيف خلال زحفهم على أرض الملعب بعد صافرة النهاية.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد توج ببطولة البريميرليج الموسم الماضي في الجولة الأخيرة بعد صراع مع فريق ليفربول.

مانشستر سيتي الدوري الاتحاد الانجليزي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي والزمالك 25-26 في بطولة أفريقيا لكرة اليد

السر في 3 أشياء.. لماذا انتشرت إعلانات بيع المعلقة السنبلة بمبالغ كبيرة

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من حسن شحاته.. فيديو

أحمد حسن يكشف حقيقة تدخل الزمالك لخطف صفقة مارسينهو من الأهلي

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

جسمك عوده فرنساوي| فضيحة محل قماش شهير بشارع هيكل.. والنيابة تتخذ قرارا

مفاجأة مدوية .. هبة قطب تواجه 4 اتهامات قبل نظر دعوى ضدها |فيديو

خبير مصرفي: المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لجذب الاستثمار الأجنبي

ترشيحاتنا

مفاجأة .. رونالدو يقترب من الانتقال إلى الدوري الأمريكي

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة القيد من نقابة المحامين

غادروا فورا.. فرنسا توجه رسالة عاجلة لرعاياها في إيران

مفتي الجمهورية: أحاديث خيرية الجيش المصري ثابتة وصحيحة

محمد أحمد شبيب .. حكاية قارئ النصر في حرب 6 أكتوبر

للشباب والفئة المتوسطة.. أفضل هاتف شاومي بسعر رخيص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة .. ارتفاع نسبة وفيات الكبد 50% | دراسة تكشف التفاصيل

شيماء الحاج تنشر صورة جديدة لها بعد أداء العمرة

بحشوة جوز الهند.. طريقة عمل الشيكولاتة فى المنزل

بعد تصدرها تريند.. إطلالات نانسي عجرم في كليب "علشانك"

فيديو

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

احذروا وقف المعاش في هذه الحالات .. وطرق الحصول على إضافي

قاطرة بشرية.. هل ينجح هالاند في تحطيم أرقام محمد صلاح؟

تبدأ بـ194 ألف جنيه .. تفاصيل جديدة عن شقق الإسكان الاجتماعي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ