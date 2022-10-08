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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 : استحمل شريك حياتك

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

تشير توقعات برج الميزان اليوم، حاول التحلي بالصبر والدعم إذا لم يكن شريكك في حالة مزاجية جيدة أو يواجه صعوبة في ذلك.

وإليك توقعات برج الميزان اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الميزان وحظك اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

قد تزعج شريكك بسلوكك أو بكلماتك القاسية، حاول أن تكون صبورًا وداعمًا إذا لم يكن شريكك في حالة مزاجية جيدة أو يمر بوقت عصيب، قد يصاب البعض بالأنفلونزا الموسمية أو العدوى اليوم، قد يُلزمك رصيدك المصرفي الممتلئ بالخروج والاستمتاع بالمشروبات والطعام والأنشطة الترفيهية مع الأطفال، يمكنك أيضًا شراء شيء يريده والديك بالفعل.

توقعات برج الميزان مهنيا

يمكنك البدء في التركيز على عملك والمشاركة في أشياء مفيدة قد تضمن النمو المهني، قد ينطلق عملك أيضًا بعد بذل بعض الجهود.

توقعات برج الميزان صحيا

قد يبدأ البعض نظام اللياقة البدنية، لكنهم يجدون صعوبة في الاستمرار فيه، يجب أن تستمر في العمل من أجل تحقيق أهداف لياقتك.

توقعات برج الميزان عاطفيا

قد تجد سلوك شريكك أو زوجتك مخيبًا للآمال اليوم، كل ما تقوله أو تفعله اليوم قد يتخذه شريكك بطريقة خاطئة لذا اختر كلماتك أو أفعالك بعناية.

توقعات برج الميزان خلال الأيام المقبلة

قد يرحب بعض الأزواج بأطفالهم وقد تجعل هالة المنزل سعيدة ومبهجة، قد يؤدي بعض سوء الفهم إلى خلق فجوة بين الأشقاء.

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