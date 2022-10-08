سكان منشأة القناطر يطالبون المسؤلين زيادة الأتوبيسات علي خط 568

أرسل القارئ يحي محمود شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود خط من منشأة القناطر إلى العتبة يعمل عليه أتوبيسين فقط.

وقال في شكواه نعاني سكان قرى منشأة القناطر والجلاتمة وبرطس وطناش وسقيل أهيب من وجود خط اتوبيس رقم 568 منشأة القناطر - العتبة حيث لا يعمل عليه سوى اتوبيسان فقط مما يؤدى إلى تكدس المواطنين خاصة مع بداية موسم الدراسة لذلك نهيب برئيس هيئة النقل العام بزيادة اعداد الاتوبيسات العامله علي الخط حيث يقوم سائقي سيارات السرفيس باستغلال هذا التكدس بتقطيع المسافة إلى ثلاثة أجزاء لمضاعفة الأجرة مما يكبد المواطنين أعباء مالية طاحنة للتواصل مع مقدم الشكوي علي رقم 01001376622.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.