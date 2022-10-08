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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فريق البحرين بطلا لـ رالي المغرب للسيارات.. تفاصيل

رالي المغرب
رالي المغرب

أعلن منظمى رالي المغرب ، عن تتويج جيرلاين شيشيريه سائق فريق البحرين ريد إكستريم بطلاً لنسخة هذا العام على متن سيارة برودرايف هانتر.

رالي المغرب

وكانت المرحلة الأخيرة لرالي المغرب والتى يوجد بها أكادير صعبة ، حيث كانت مسافة المرحلة الخاصة 185 كم بينما كانت مسافة المرحلة الانتقالية 180 كم، وجميعها على امتداد ساحل المحيط الأطلسي، وانتهت بشاطئ بطول 10 كم على طول بلاج بلانش الشهير.

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ووسع السائق الفرنسي شيشيريه بمساعدة ملاحه مواطنه أليكس وينوك صدارته للرالي ليصل إلى النهاية في أكادير بفارق 10 دقائق و 55 ثانية عن زميله بالفريق أورلاندو تيرانوفا من الأرجنتين وملاحه أليكس هارو بسيارة برودرايف هانتر ثالثة.

رالي المغرب

و قدم نجم فريق البحرين ريد إكستريم سيباستيان لوب وملاحه فابيان لوركين عرضاً رائعاً مسجلاً أسرع زمن في المرحلة الأخيرة ، ولكن تم إجباره على الانسحاب من المرحلة قبل الأخيرة بسبب مشاكل في أجهزة التوجيه، و احيي آماله بالفوز بلقب بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة.

 

وسجل ثاني أسرع زمن اليوم جيرلاين شيشيريه بعد أن تصدر الرالي  منذ نهاية المرحلة الثالثة الثلاثاء الماضي، ودوّن شيشيريه اسمه في سجلات الأرقام القياسية من خلال تأمين أول انتصار له بلقب الرالي، وبالتأكيد الأول من العديد، لسيارة هانتر المثيرة للإعجاب. 

رالي المغرب

وبهذه النتيجة يكون القطري ناصر العطية المتصدر الجديد لبطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة بعد حصوله على المركز الثالث في الرالي بسيارته تويوتا هايلكس على بعد 29 دقيقة خلف شيشيريه و 19 دقيقة عن الوصيف تيرانوفا، واحتل السعودي يزيد الراجحي المركز الرابع في الترتيب العام للرالي بسيارة تويوتا هايلوكس أخرى.

بطولة العالم سيارات رالي المغرب جيرلاين شيشيريه ريد إكستريم

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