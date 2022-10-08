قرار جديد من فيريرا قبل مواجهة الزمالك وفلامبو في دوري أبطال افريقيا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا الانتظام في معسكر مغلق غدا السبت ببرج العرب، استعدادا لمباراة فلامبو البورندي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحسم المدير الفني عقب تدريب اليوم موقفه من خوض تدريب الغد ببرج العرب من عدمه في جلسة مع الجهاز المعاون له.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد فريق الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب بين الفريقين يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر الجاري بمصر بعد موافقة النادي البوروندي على طلب الزمالك بنقل المباراة من تنزانيا إلى مصر مع تحمل القلعة البيضاء مصاريف التنقل والإقامة لبعثة الفريق البوروندي.