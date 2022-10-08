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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمريكا وبريطانيا تعلنان إطلاق الحوار الشامل بينهما في مجال التكنولوجيا والبيانات

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إطلاق الحوار الشامل بينهما حول التكنولوجيا والبيانات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن التزم ورئيس الوزراء البريطاني السابق في يونيو من العام الماضي بتطوير شراكة تقنية ثنائية جديدة ومميزة.
وأضاف أن الهدف من هذا الحوار هو البدء في مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي وحماية المميزات التقنية للبلدين، منوها بأن هذا الحوار سيقوده ممثلون رفيعو المستوى من وزارتي الخارجية والتجارة الأمريكيتين فضلا عن مكتب الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية في بريطانيا.
ونوه بأن هذا الحوار سيركز في العام المقبل على ثلاثة مجالات هي البيانات والتقنيات الحرجة والناشئة والبنية التحتية الرقمية الآمنة والمرنة.

الولايات المتحدة رئيس الوزراء وزارة الخارجية الرئيس الأمريكي الخارجية الأمريكية البنية التحتية الرقمية

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