صحف القاهرة تبرز اعتزام زعماء وقادة العالم المشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ

تصدر الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم /السبت/، منه اعتزام زعماء وقادة العالم المشاركة بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) المقرر عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (أكبر عدد من زعماء العالم في قمة المناخ بشرم الشيخ).. ذكرت الصحيفة أن مدينة شرم الشيخ تشهد مشاركة أكبر عدد من زعماء العالم من رؤساء الدول والملوك بمؤتمر المناخ المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

ونقلت (أخبار اليوم) عن صحيفة "واشنطن بوست" تأكيدها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يشارك في المؤتمر.

وأشارت إلى أن مدينة شرم الشيخ استعدت لاستقبال هذا الحشد التاريخي الكبير لاستقبال الرموز الدولية من مختلف أنحاء العالم، وقد شهدت حالة استنفار كبرى لهذا الحدث العالمي، الذي يشارك فيه قرابة 40 ألف مشارك من 150 دولة.

كما نقلت الصحيفة عن محافظ جنوب سيناء خالد فودة تأكيده أنه تم الانتهاء من 32 مشروعا جديدا تساهم في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وصديقة للبيئة، حيث تم استغلال الظهير الصحراوي في إقامة مشروعات ضخمة تشمل تطوير قرية الرويسات وإقامة فرع لجامعة الملك سلمان بالمدينة بجانب زراعة مساحات شاسعة من نباتات الزينة تزين الشوارع بالزهور والأحجار ذات الألوان الجذابة، إضافة إلى إنشاء الطريق الدائري، كما تم الانتهاء من تطوير مطار شرم الشيخ ليصبح أول مطار أخضر على مستوى مصر والشرق الأوسط، ويشمل التطوير استيعابه لـ 10 ملايين سائح بدلا من 7 ملايين.



وتحت عنوان (شاكر: 92% زيادة في قدرات الشبكات.. وخفض استهلاك الوقود وفر 13٫6 مليار جنيه).. أشارت صحيفة (الأهرام) إلى تصريحات وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر بأن قطاع الكهرباء، وبفضل المساندة والدعم المستمرين من القيادة السياسية، نجح في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية، واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات، أهمها الاستمرار في رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة، وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة، للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لمختلف قطاعات الدولة.

وقال الوزير "إن الشبكة القومية للكهرباء حققت مستوى تاريخيا وأرقاما قياسية عالمية في إضافة قدرات جديدة لها بمعدلات زيادة بلغت 92%، حيث ارتفعت القدرات الإسمية من 31.1 ألف ميجا وات إلى نحو 59.9 ألف ميجا وات العام الحالي".

وأضاف أن هذه الأرقام أسهمت في تأمين التغذية الكهربائية، ووجود احتياطي بالشبكة يضاهي المعدلات العالمية، وتصدير جزء من الفائض بالأسعار العالمية، وتحقيق عملة صعبة للاقتصاد القومي.

وفي الشأن الاقتصادي.. لفتت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (التحالف المصري يواصل الملحمة الإنشائية لسد تنزانيا) إلى أن التحالف المصري المكون من شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إليكتريك" احتفل أمس مستلهما عظمة 6 أكتوبر، بالانتهاء من صب آخر مكعب من الخرسانة المدموكة "RCC" في جسم السد الرئيسي بتنزانيا، واكتمال الأعمال الإنشائية التي استمرت على مدار 687 يوما منذ تحويل مجرى النهر في 18 نوفمبر 2020، وبحضور كبار مسئولي الشركة التنزانية لتوريد الكهرباء "تانيسكو- TANESCO" المالكة للمشروع.

ونقلت الصحيفة عن وزير الإسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار تأكيده - في تقرير استعرضه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - اكتمال الأعمال الإنشائية للسد الرئيسي، كما شرع التحالف التجهيز لبدء احتجاز مياه نهر روفيچى خلف السد، وتستمر لحوالي شهرين، بحسب توقعات الفيضان للعام الجاري، وتتضمن إنهاء تركيبات واختبارات بوابات تصريف المياه العملاقة في جسم السد على ثلاثة مستويات، ولتتحكم في توفير الحد الأدنى من التصرفات المائية للحفاظ على البيئة النهرية أسفل السد، كما ستتحكم في تصريف المياه الزائدة في حالات الفيضانات والحالات الطارئة أثناء التشغيل.

وقال الوزير: "سوف يتم بعد ذلك بدء إجراءات هندسية شديدة الدقة لإغلاق نفق تحويل مجرى النهر إيذانا بالبدء في ملء البحيرة، التي ستتكون خلف السد على مساحة حوالي 158 ألف كيلو متر مربع بسعة تشغيلية 32.7 مليار متر مكعب وبسعة قصوى تصل إلى 34 مليار متر مكعب".



وفي الشأن المحلي أيضا.. ذكرت صحيفة (المصري اليوم) - تحت عنوان (التعليم: إجراءات حاسمة لضمان سلامة الطلاب) - أن وزارة التربية والتعليم واصلت إجراءات تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة لحماية الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسي، إذ خاطبت المديريات والإدارات التعليمية، بتطبيقها من خلال فتح جميع المدارس على مستوى المحافظات أيام الخميس والجمعة والسبت؛ حتى يتمكن مهندسو هيئة الأبنية التعليمية من معاينة المدارس على الطبيعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة شددت على ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسؤولية من كافة العاملين بالمنظومة التربوية، وتطبيق خطة الوزارة بشكل حازم، والحفاظ على حقوق الطلاب وكرامة المعلم، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقصر في أداء واجبات عمله.

وأشارت إلى أن الوزارة وجهت بضرورة تواجد مدير المدرسة في أثناء عمليات المعاينة الهندسية وتسهيل مهمة المهندسين، بالإضافة إلى تواجد عامل الخدمات المعاونة وحارس الأمن خلال المواعيد المذكورة.

ولفتت (المصري اليوم) إلى أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة دشنت نظاما إلكترونيا كاملا خاص بمتابعة أمن وسلامة المباني المدرسية وكفاءتها أو ما يتم رصده من سلبيات.