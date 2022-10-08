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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد واقعة مصر القديمة.. تعرف على عقوبة استغلال الأطفال في التسول

استغلال الأطفال في
استغلال الأطفال في التسول

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس، شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستغلال الأطفال في التسول والتنمر عليهم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وأمرت النيابة بإيداع الأطفال بصحبة المتهمين إحدى دور الرعاية لتولي رعايتهم لحين التوصل لذويهم.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين يستغلان الأطفال في التسول والتنمر عليهم، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" باستغلال الأطفال الأحداث والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتنمر عليهم مُتخذان من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مصر القديمة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما عدد (4) من المجنى عليهم.

 

عقوبة استغلال الأطفال في التسول وفقا للقانون

 

حظرت المادة (291) من قانون العقوبات  كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

 

ونص القانون على أن يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وزارة الداخلية مصر القديمة قسم شرطة التسول التنمر

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