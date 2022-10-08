عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس سلامة : نحتاج لتلمس خطى النبي والتمسك بأخلاقه | فيديو

لميس سلامة
لميس سلامة

هنأت الإعلامية   لميس سلامة   المصريين بذكرى المولد النبوي الشريف ، قائلة : " محتاجين في الأيام دي نمشي على خطى النبي ونتمسك بأخلاق النبي ونربي ولادنا على العادات دي " .

وتابعت " سلامة " ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " : " محتاجين نتمسك بالقيم الايجابية في حياتنا ونورثها لـ أولادنا .. والأجيال كلها لازم تمشي على خطي النبي .. كل سنة وحضراتكم بألف خير وذكرى دايما غالية علينا  " .

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 

و احتفل موقع صدى البلد، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمجموعة من الابتهالات الدينية بمديح النبي -صلى الله عليه وسلم- وتلاوات قرآنية احتفالا واحتفاء بالذكرى العطرة، ذكرى مولد رسول الله.

وشارك هذه المرة في الاحتفالية ، عبر البث المباشر لصفحة صدى البلد، القارئ والمنشد محمد أيمن الدهشوري، من مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

ويعتبر محمد الدهشوري، من القراء الشباب المتميزين بالصوت العذب في التلاوات القرآنية والابتهالات الدينية.

لميس سلامة توك شو الإعلامية لميس سلامة برنامج صباح البلد المولد النبوي الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

قصة مأساوية ابكت شرم الشيخ.. حبة غلة تؤدي بحياة أم روسية وطفلين

الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8-10-2022

اشتري بسرعة | انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 مفاجأه .. فيديو

إبراهيم فايق يكشف سر فشل انضمام مارسينهو إلى الأهلي

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

ترشيحاتنا

رسميا.. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع أحمد رفعت

حميد الشاعري: اتجوزت 5 مرات وتامر حسني طموح وذكي ومفيش خلاف مع حلمي بكر

شاهد.. انهيار جزء من جسر القرم للسيارات ومخاوف من تدمير خط السكك الحديدية

ماذا حدث لإبليس يوم ميلاد النبي محمد وعيسى؟ معجزة إلهية لايعرفها كثير

الصحة: علاج 514 ألف مواطن ضمن برنامج رعاية كبار السن خلال عام

آخر فرصة.. غلق تقليل الاغتراب اليوم السبت الثالثة عصرًا| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمينة شلباية تهاجم الرجال بسبب إتيكيت أكل ورق العنب| شاهد

بفستان لافت .. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

هادية غالب تتصدر.. أبرز 5 مصريين على قائمة فوربس لأفضل 30 شاب

حفر وجبال.. شاهد أوضح صورة للقمر "لونه مختلف"

فيديو

بأس ايديها عشان متفضحوش .. كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

احذروا وقف المعاش في هذه الحالات .. وطرق الحصول على إضافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ