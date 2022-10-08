لميس سلامة : نحتاج لتلمس خطى النبي والتمسك بأخلاقه | فيديو

هنأت الإعلامية لميس سلامة المصريين بذكرى المولد النبوي الشريف ، قائلة : " محتاجين في الأيام دي نمشي على خطى النبي ونتمسك بأخلاق النبي ونربي ولادنا على العادات دي " .

وتابعت " سلامة " ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " : " محتاجين نتمسك بالقيم الايجابية في حياتنا ونورثها لـ أولادنا .. والأجيال كلها لازم تمشي على خطي النبي .. كل سنة وحضراتكم بألف خير وذكرى دايما غالية علينا " .

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

و احتفل موقع صدى البلد، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمجموعة من الابتهالات الدينية بمديح النبي -صلى الله عليه وسلم- وتلاوات قرآنية احتفالا واحتفاء بالذكرى العطرة، ذكرى مولد رسول الله.

وشارك هذه المرة في الاحتفالية ، عبر البث المباشر لصفحة صدى البلد، القارئ والمنشد محمد أيمن الدهشوري، من مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

ويعتبر محمد الدهشوري، من القراء الشباب المتميزين بالصوت العذب في التلاوات القرآنية والابتهالات الدينية.