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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدمرداش: الارتقاء بنوعية الحياة للمواطنين يحقق مستقبل أفضل للاقتصاد المصري

الدكتور حسن الدمرداش
الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش

قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء ، أن اطلاق واستثمار الإمكانات الاقتصادية ، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين،يحقق مستقبل أفضل للاقتصاد المصري.

وأوضح أن الاستدامة  تحقق  الرؤية المستقبلية لاقتصاد قوي في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري،حيث تحقق الإمكانيات الاقتصادية  زيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين ، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وهذابدورة   يحدث قفزات نوعية في النمو الاقتصادي ،هذا الي جانب استحداث فرص عمل حقيقية خلال السنوات المقبلة، مع تزايد  دخل الأفراد ، يؤدي الي  تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس.

وقال إن  أهداف الاستراتيجية الاقتصادية المتكاملة، تتجسد من خلال: إتاحة مزيد من فرص الدخل للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن. وهذا ما يسعي الي تحقيقه الرئيس السيسي.

ضخ الاستثمارات

وأضاف ،رئيس جامعة العريش،  أن القطاع الخاص يقع عليه دور كبير في ضخ الاستثمارات الكفيلة باستثمار المقومات الطبيعية والثروات التعدينية المتوفرة في إقامة مشروعات عملاقه تستوعب عمالة مباشرة في مختلف التخصصات خاصة وان الجامعات المصرية تخرج  كوادر مؤهلة تمكنها من العمل في هذه الشركات مستقبلا .

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استثمار الإمكانات الحياة المواطنين الاقتصاد

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