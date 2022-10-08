كوب 27 لن يقل عن قمة الأرض.. شراكة واعية لإنجاح مؤتمر شرم الشيخ | فيديو

قال الدكتور ممدوح مصطفى ، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، إن اعتماد العالم على الغازات الأحفوري في غاية الخطورة ، ومسألة تحمل أضرارا صحية وبيئية ، مشيرا إلى أهمية المحاولة لإنقاذ الأجيال القادمة بالتوجه نحو الطاقة المتجددة ، والاقتصاد الأخضر .

وأضاف الدكتور ممدوح مصطفى ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " ، أن التنظيم لـ " كوب 27 " يتم في منتهى الاحترافية ، وكذلك الاستعداد لها ، من خلال التعاون ما بين الشركاء ، وتعاون وزارات الخارجية والبيئة ورائد المناخ للرئاسة المصرية ، متابعا : " حالة من الشراكة الواعية لإنجاح قمة المناخ بشرم الشيخ " .

وأشار إلى أن قمة المناخ " كوب 27 " لن تقل عن " قمة الأرض " التي انعقدت في تسعينيات القرن الماضي في البرازيل ، منوها أنه الطاقة المتجددة لا تسبب مشكلات كبيرة مثل ما يفعل الوقود الأحفوري .

أكد المبعوث الرسمي للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ ، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري على الأهمية القصوى لقمة المناخ "كوب 27" التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن بعض دول العالم حققت بالفعل التزاماتها حول المناخ، ولكن هناك مجموعة أخرى من الدول لم تحقق حتى الآن أي التزامات قطعتها على نفسها بشأن مكافحة التغيرات المناخية.