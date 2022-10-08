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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن خطة الحفاظ على البيئة.. زراعة 700 شجرة بشبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أعمال التشجير بمختلف مناطق المدينة.

جاء ذلك فى إطار تفعيل مبادرة “اتحضر للأخضر”، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتي تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي والحث على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتماشيا مع ما يشهده العالم من تغير للمناخ.

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واطمئن رئيس المدينة ، على أعمال تشجير الجزيرة الوسطى أمام شركة المقاولون العرب حتى مدرسة مصطفى شعبان بترعة الإسماعيلية والتي قامت بها إدارة الحدائق بحي شرق شبرا الخيمة حيث يتم زراعة ٧٠٠  شجره( اكينو كاربس ، فيكس نتدا) .

من ناحية أخري أعلن خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، الانتهاء من 26 مشروع في قطاع مياه الشرب بنسبة 100%، من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال رئيس مدينة شبين القناطر ، إن المشروعات الـ 26 التي تم الانتهاء منها في قطاع مياه الشرب بقرى شبين القناطر، هي 4 مشروعات بالوحدة المحلية بكفر شبين "قرية كفر شبين - قرية منية شبين - كفر الدير – الحصافة"، سوف تخدم 78411 مواطن، ومشروعان بالوحدة المحلية بالأحراز "قرية الأحراز - كفر سليمان الور"، سوف تخدم 32099 مواطن.

وأشار إلى أن مشروعان بالوحدة المحلية بالمريج "قرية الشوبك - قرية كفر الشوبك"، سوف تخدم 30081 مواطن، و3 مشروعات بالوحدة المحلية بمنشأة الكرام "قرية منشأة الكرام - قرية عرب الصوالحة - قرية عرب جهينة"، وسوف تخدم 55154 مواطن، و6 مشروعات بالوحدة المحلية بطحوريا "قرية طحوريا - كفر طحوريا - كفر الصهبي - كفر سعد بحيري - الحسانية – القلزم"، سوف تخدم 40359 مواطن.

واستطرد أنها تضم أيضا 3 مشروعات بالوحدة المحلية بطحا "قرية طحانوب - كفر طحا - الكوم الأحمر"، وسوف تخدم 69004 مواطن، ومشروعان بالوحدة المحلية بنوى "قرية الزهويين - قرية نوب طحا"، وسوف تخدم 27475 مواطن، و3 مشروعات بالوحدة المحلية بالقشيش "قرية الحزانية - قرية القشيش – الغديري"، وسوف تخدم 28785 مواطن، ومشروع بالوحدة المحلية بالجعافرة "قرية السلمانية"، وسوف يخدم 7525 مواطن.

شبرا الخيمة القليوبية محافظة القليوبية شبين القناطر قرية طحوريا

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