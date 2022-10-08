المنشد محمد المنفلوطي: إيماني بالله ساعدني في تجاوز مرض الفشل الكلوي.. فيديو

تحدث المنشد محمد المنفلوطي عن قصة إصابته بالفشل الكلوي ، وكيف ساعده إيمانه بالله على تجاوز المحنة، قائلا: "والدي وأمي توفوا وأنا وأخوتي درسنا في الأزهر الشريف ولي أخ إمام مسجد".

وأضاف المنشد محمد المنفلوطي ، خلال استضافته في برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أنه دارس للقرأن الكريم ، ويقلد المشايخ في قراءة القرآن ، حتى تعلم الإنشاد من أحد مشايخه ، مردفا : " ربنا ابتلاني بالفشل الكلوي من أربع سنوات ومريت بفترة عصيبة ولكن أصحابي وأخواتي لم يتركوني " .

وتابع : ظللت سنة أو أكثر في مرحلة الغسيل الكلوي ، ثم زراعة الكلى ، ولكن وجدت اكرام من الله في هذه اللحظات ، وزاد ايماني بالله ومنجاي له بعد مرضي .

وأبدع المنشد محمد المنفلوطي في إنشاد قصيدة "اليوم الأغر" بأستوديو "صباح البلد" بالعزف على الدف ، وهي قصيدة في حب رسول الله .