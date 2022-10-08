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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المنشد محمد المنفلوطي: إيماني بالله ساعدني في تجاوز مرض الفشل الكلوي.. فيديو

المنشد محمد المنفلوطي
المنشد محمد المنفلوطي

تحدث المنشد  محمد المنفلوطي  عن قصة إصابته بالفشل الكلوي ، وكيف ساعده إيمانه بالله على تجاوز المحنة، قائلا: "والدي وأمي توفوا وأنا وأخوتي درسنا في الأزهر الشريف ولي أخ إمام مسجد".

 

وأضاف المنشد محمد المنفلوطي ، خلال استضافته في برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أنه دارس للقرأن الكريم ، ويقلد المشايخ في قراءة القرآن ، حتى تعلم الإنشاد من أحد مشايخه ، مردفا : " ربنا ابتلاني بالفشل الكلوي من أربع سنوات ومريت بفترة عصيبة ولكن أصحابي وأخواتي لم يتركوني " .

 

وتابع : ظللت سنة أو أكثر في مرحلة الغسيل الكلوي ، ثم زراعة الكلى ، ولكن وجدت اكرام من الله في هذه اللحظات ، وزاد ايماني بالله ومنجاي له بعد مرضي .

 

وأبدع المنشد محمد المنفلوطي في إنشاد قصيدة "اليوم الأغر" بأستوديو "صباح البلد" بالعزف على الدف ، وهي قصيدة في حب رسول الله . 

 

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