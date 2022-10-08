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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

أصيب بطلق ناري في مشاجرة بمدينة الزقازيق، وتم نقله إلى المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنيه إخطارا يفيد ورود إشارة باستقبال مستشفى الزقازيق العام "محمد.م.ع" 32 سنة، مقيم حى مبارك بالزقازيق، مصاب بطللق نارى بالفخذ، وقطع بالوتر الباسط للإصبع الأوسط .

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وبالإنتقال والفحص تبين وقوع إصابته إثر مشاجرة نشبت فى حى مبارك أمام مكتبة الغد وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل المصاب الي مستشفى الأحرار التعليمى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

الشرقية مدينة الزقازيق الزقازيق النيابة العامة الأجهزة الامنية مستشفى الاحرار

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